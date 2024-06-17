Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 июня

Москва и Пекин подписали программу сотрудничества до 2026 года. Это произошло во время встречи Сергея Собянина с мэром Пекина.

300 аварийных бригад дежурят на улицах столицы из-за непогоды. Город накрыли гроза и сильный ливень. В Мосводостоке сообщили, что местами возможны временные скопления воды.

В Удмуртии произошел пожар в многоэтажном доме, где вспыхнуло моноколесо. Огонь охватил всего 2 квадратных метра. Никто не пострадал. Соседей эвакуировали.

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