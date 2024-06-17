Участок БКЛ закроют с 22 июня

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17 июня, 21:00

Политика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 июня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 июня

Мэр Москвы и мэр Пекина подписали программу масштабного сотрудничества

Путин подписал указ о назначении заместителей министра обороны РФ

Собянин: Москва и Пекин будут развивать сотрудничество в сфере ИT и торговли

Новости часа: Москва и Пекин подписали программу сотрудничества до 2026 года

Собянин сообщил о масштабных планах сотрудничества Москвы и Пекина

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о совместных проектах Москвы и Пекина

Новости мира: Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике после саммита по Украине

Начался прием заявок на IV Всероссийский музыкальный конкурс

Песков заявил, что результативность конференции по Украине стремится к нулю

Москва и Пекин подписали программу сотрудничества до 2026 года. Это произошло во время встречи Сергея Собянина с мэром Пекина.

300 аварийных бригад дежурят на улицах столицы из-за непогоды. Город накрыли гроза и сильный ливень. В Мосводостоке сообщили, что местами возможны временные скопления воды.

В Удмуртии произошел пожар в многоэтажном доме, где вспыхнуло моноколесо. Огонь охватил всего 2 квадратных метра. Никто не пострадал. Соседей эвакуировали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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