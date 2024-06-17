Новости мира: Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике после саммита по Украине

Ирак и Иордания отозвали подписи под общим коммюнике после саммита по Украине. Таким образом, число стран, согласившихся с документом, сократилось до 78. Ранее в министерстве иностранных дел Швейцарии сообщили, что все, что обсуждалось на саммите, не является актуальным без участия в конференции России.

В Индии товарный поезд врезался в попутный пассажирский состав. В результате инцидента более 60 человек пострадали, число жертв увеличилось до 15. Авария произошла недалеко от станции. По предварительной версии, машинист грузового поезда пропустил сигнал остановки и влетел в другой состав.

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