Новости мира: в НАТО начали консультации по ядерному оружию

В НАТО идут консультации о приведении ядерного оружия в состояние боеготовности. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, обсуждения связаны с растущими угрозами со стороны России и Китая. Дело в том, что КНР вкладывает значительные средства в создание современных видов оружия, а к 2030 году собирается увеличить количество ядерных боеголовок до тысячи.

В Турции 16 тысяч человек получили ранения при забое животных для Курбан-байрама. Об этом сообщил Минздрав страны. Известно, что за помощью к медикам люди обращались с порезами. Это часто происходит, когда закалыванием занимаются непрофессионалы, заявили власти.

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