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17 июня, 21:30

Политика

Владимир Путин провел переговоры с делегацией из африканских стран в Санкт-Петербурге

Владимир Путин провел переговоры с делегацией из африканских стран в Санкт-Петербурге

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Владимир Путин провел переговоры с делегацией из африканских стран в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В них приняли участие лидеры ЮАР, Замбии, Сенегала, Коморских островов и премьер Египта. Российский президент назвал приоритетом развитие отношений со странами Африки.

На встрече обсуждалась в том числе инициатива по мирному урегулированию на Украине и зерновая сделка. Как заявил Президент ЮАР, Москве и Киеву пора начать переговоры, и африканские страны могут внести положительный вклад в этот процесс.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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