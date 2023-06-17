Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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Новости

17 июня, 20:45

Политика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

Новости часа: ВСУ обстреляли Днепряны в Херсонской области

Новости часа: Байден выступил против упрощенного вступления Украины в НАТО

Войска РФ отразили 13 атак ВСУ на нескольких направлениях

Новости часа: Воробьев подал документы для участия в выборах губернатора Подмосковья

Российские войска отразили 13 атак ВСУ на нескольких направлениях

Минобороны РФ показало работу военных врачей

Новости часа: Песков объяснил, от чего будет зависеть размер "санитарной зоны" на Украине

Российские военные отразили еще пять атак ВСУ на донецком направлении

ВС РФ отразили еще пять атак ВСУ на донецком направлении

Владимир Путин проводит переговоры с делегацией из африканских стран в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Участвуют лидеры ЮАР, Замбии, Сенегала, Коморских островов и премьер Египта. Обсуждается в том числе инициатива по мирному урегулированию на Украине и зерновая сделка.

Пожар случился в Балашихе. В микрорайоне Янтарный загорелись две "Газели". На кадрах видны огромные клубы черного дыма и высокое пламя. Неподалеку были припаркованы легковые автомобили, они уцелели. По данным МЧС, пожар довольно быстро потушили. Пострадавших нет.

У торгового-развлекательного центра "Галерея" в Видном загорелись автомобили. Одна машина выгорела полностью, другая – частично. Был сильный дым, он попал и в здание. Посетителям сложно было дышать, у многих слезились глаза. Всех эвакуировали. Те, кто был в центре водных развлечений, выбегали в купальниках с надувными кругами.

Смартфоны от Samsung и LG могут перестать ввозить в страну по параллельному импорту. Такой запрет сейчас обсуждается в Правительстве. Об этом рассказал министр цифрового развития Максут Шадаев. Под ограничения могут попасть не только мобильные устройства, но и различные запчасти для систем хранения данных и компьютеры, которые имеют российские аналоги или производятся в дружественных странах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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