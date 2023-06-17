Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

Владимир Путин проводит переговоры с делегацией из африканских стран в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Участвуют лидеры ЮАР, Замбии, Сенегала, Коморских островов и премьер Египта. Обсуждается в том числе инициатива по мирному урегулированию на Украине и зерновая сделка.

Пожар случился в Балашихе. В микрорайоне Янтарный загорелись две "Газели". На кадрах видны огромные клубы черного дыма и высокое пламя. Неподалеку были припаркованы легковые автомобили, они уцелели. По данным МЧС, пожар довольно быстро потушили. Пострадавших нет.

У торгового-развлекательного центра "Галерея" в Видном загорелись автомобили. Одна машина выгорела полностью, другая – частично. Был сильный дым, он попал и в здание. Посетителям сложно было дышать, у многих слезились глаза. Всех эвакуировали. Те, кто был в центре водных развлечений, выбегали в купальниках с надувными кругами.

Смартфоны от Samsung и LG могут перестать ввозить в страну по параллельному импорту. Такой запрет сейчас обсуждается в Правительстве. Об этом рассказал министр цифрового развития Максут Шадаев. Под ограничения могут попасть не только мобильные устройства, но и различные запчасти для систем хранения данных и компьютеры, которые имеют российские аналоги или производятся в дружественных странах.

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