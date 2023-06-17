Новости часа: Воробьев подал документы для участия в выборах губернатора Подмосковья

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Действующий губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подал документы для участия в выборах губернатора региона. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения "Единой России".

"АвтоВАЗ" к 2027 году будет выпускать более 100 тысяч Lada в год на заводе в Санкт-Петербурге. Об этом заявили в Минпромторге.

В "Московское долголетие" стало возможно записаться онлайн на мos.ru. Об этом рассказали на сайте мэра столицы.