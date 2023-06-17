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Политика

ВС РФ отразили еще пять атак ВСУ на донецком направлении

ВС РФ отразили еще пять атак ВСУ на донецком направлении

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Активные бои в данный момент идут на донецком направлении – южная группировка войск РФ отразила еще пять атак ВСУ в районах Первомайского, Петровского и Старомихайловки. Бойцы говорят, что позиции приходится менять по несколько раз в день.

В итоге уничтожено три боевые бронемашины, две гаубицы и другая техника. Украинская сторона потеряла более 200 человек личного состава. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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