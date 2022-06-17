Новости последнего часа: кешбэк для поездок на Дальний Восток начнет работать в октябре

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, повышенный кешбэк для поездок на Дальний Восток начнет действовать в октябре, сообщил Ростуризм.

Власти Москвы и ДНР в рамках ПМЭФ заключили соглашения о сотрудничестве. Об этом заявил Сергей Собянин.

Таиланд с 1 июля отменяет требование об онлайн-регистрации для въезжающих туристов. Для въезда достаточно будет предъявить сертификат вакцинации или результат экспресс-теста на антиген.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

