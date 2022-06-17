Две пусковые установки "Бук-М1" и "Оса-АКМ" уничтожены в ДНР

В результате ударов авиации уничтожены две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" и "Оса-АКМ". Это произошло в районах Красной горы и Артемовска.

Также сбиты 15 беспилотных летательных аппаратов и самолет Су-25 воздушных сил Украины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.