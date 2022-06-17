Украина введет визовый режим для граждан РФ

Владимир Зеленский заявил, что Украина введет визовый режим с Россией с 1 июля.

"Украина вводит визовый режим с РФ. Согласно с запланированным решением кабинета министров, с 1 июля 2022 года Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ", – говорится в сообщении в телеграм-канале Зеленского.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал включить Украину, Северную Македонию, Черногорию и Албанию в Европейский союз. По мнению Зеленского, эти страны дополняют и усиливают возможности друг друга в своей цели по вступлению в ЕС.