Военный эксперт рассказал о боевой машине поддержки танков "Терминатор"

"Терминаторы" вступили в российские войска. Так называются боевые машины поддержки танков.

Военный эксперт Дмитрий Литовкин рассказал о данном виде военного транспорта. Он сообщил, что пушка у "Терминатора" может подниматься на 90 градусов. Это позволяет уничтожать вражеских гранатометчиков и снайперов, которые ведут огонь с высоких позиций.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

