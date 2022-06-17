Российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 и 15 дронов

13:15
Российские комплексы ПВО за сутки сбили один украинский штурмовик Су-25 и 15 дронов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В ведомстве также рассказали, что ВКС России уничтожили штаб подразделения батальона "Азов" в Харьковской области. Кроме того, в Минобороны заявили, что на Украине воюют наемники и военные специалисты из 64 стран. С начала спецоперации в страну прибыли почти 7 тысяч иностранцев.
Так, среди европейских стран, безусловным лидером по числу как прибывших, так и погибших наемников является Польша. С начала специальной военной операции на Украину прибыл 1 831 человек, из которых уже уничтожено 378 и убыли на родину 272 наемника. За ней идет Румыния – 504 прибывших, 102 погибших, 98 уехавших. На третьем месте Великобритания – 422 прибывших, 101 погибший, 95 уехавших.
С американского континента лидирует Канада – 601 прибывший, 162 уничтожено, 169 уехали. На втором месте США – 530 прибыло, 214 погибло, 227 выехали.
С Ближнего Востока, Закавказья и Азии больше всего, 355 наемников, прибыло из Грузии, из которых 120 уничтожено и 90 выехали за пределы Украины.
21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.
Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
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