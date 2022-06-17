Росгвардейцы отразили нападение диверсионно-разведывательной группы в Харьковской области

Нападение диверсионно-разведывательной группы в Харьковской области было отражено Росгвардией. В результате столкновения украинские военные бросили позиции и обратились в бегство.

Также спецназовцы ведомства нашли замаскированную снайперскую позицию и изъяли ручные противотанковые гранатометы иностранного производства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.