ВСУ обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка

17 июня ВСУ обстреляли Донецк. По Петровскому району города выпустили пять ракет из реактивной системы залпового огня "Ураган", а по Киевскому – десятки снарядов калибром 155 миллиметров.

Как сообщил мэр города, из-за обстрелов движение общественного транспорта частично приостановлено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.