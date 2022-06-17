Булки с мясом в РФ останутся, а компании США теряют миллиарды – Медведев

Попытки США наказать Россию, Китай, Иран и КНДР безуспешны, так как политику иностранного государства, а тем более ядерного, никак не изменить. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, в РФ как были булки с мясом – так и останутся, но под другим брендом. Это касается и лимонадов.