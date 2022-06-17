Под Харьковом российские войска перешли в контрнаступление

Вооруженные силы России перешли в контрнаступление в Харьковской области. Одна из целей военных – занять Верхний и Старый Салтов и не дать возможность возвести переправу на восточный берег реки.

Украинские войска продолжают наносить удары по приграничным селам. Обстреляли Гордеевку в Курской области. Никто не пострадал, значительных разрушений нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В некоторых домах выбило стекла. После атаки обстановка в селе спокойная, все организации, магазины и аптеки работают в обычном режиме.

Военный самолет потерпел крушение в Белгородской области. Летчик катапультировался, он жив. По данным пресс-службы Западного военного округа, штурмовик Су-25 упал в безлюдном месте, на земле нет разрушений. Произошла авария во время планового учебно-тренировочного полета. Предварительная причина – техническая неисправность. Ранее сообщалось, что самолет рухнул после того, как зацепил линии электропередачи. На месте ЧП сейчас работает комиссия ВКС России.

В Харьковской области высокоточными ракетами поражены станция радиоэлектронной борьбы и пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У". Также сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины и уничтожен пункт ремонта бронетехники. Союзные войска держат в окружении предприятие "Азот" в Северодонецке, где в бомбоубежищах помимо мирных жителей находятся подразделения ВСУ. Идет продвижение войск к Славянску и Краматорску.

Тем временем украинская артиллерия продолжает наносить удары по Горловке и Ясиноватой и Донецку. Российские военные врачи помогают жителям Харьковской области. Работу специалистов медицинской службы Западного военного округа показало Минобороны РФ. Прием ведут круглосуточно. Помогают не только в случае с ранениями и травмами, полученными при ракетных и артиллерийских ударах. Люди приходят, жалуясь на хронические головные боли или проблемы с сердцем. Также проводят плановые операции.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.