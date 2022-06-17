Еврокомиссия будет рекомендовать предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС

Еврокомиссия намерена рекомендовать предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз. Об этом сообщили ее представители.

Сообщают, что Украине и Молдавии поставят условия. Они должны придерживаться принципа верховенства права, правосудия и борьбы с коррупцией.

Право на статус кандидата в ЕС может получить и Грузия, но только после выполнения ей нескольких предварительных условий. Ранее официальный Тбилиси уже возмущался тем, что Киев хотят приблизить к Евросоюзу вне очереди.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.