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17 мая, 19:30

Политика

ЦРУ создало телеграм-канал, в котором предлагает гражданам РФ "делиться информацией"

ЦРУ создало телеграм-канал, в котором предлагает гражданам РФ "делиться информацией"

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В ЦРУ создали телеграм-канал, в котором россиянам предлагают "делиться информацией". Как уточнили в CNN, он поможет управлению напрямую обратиться к тем, кто готов сотрудничать с организацией.

В телеграм-канале, в частности, появятся видеоинструкции о том, как анонимно и безопасно связаться с ЦРУ. Эксперты ответили на вопрос, чем для россиян может обернуться попытка передать информацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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