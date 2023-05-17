ЦРУ создало телеграм-канал, в котором предлагает гражданам РФ "делиться информацией"

В ЦРУ создали телеграм-канал, в котором россиянам предлагают "делиться информацией". Как уточнили в CNN, он поможет управлению напрямую обратиться к тем, кто готов сотрудничать с организацией.

В телеграм-канале, в частности, появятся видеоинструкции о том, как анонимно и безопасно связаться с ЦРУ. Эксперты ответили на вопрос, чем для россиян может обернуться попытка передать информацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.