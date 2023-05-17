Российские десантники уничтожили опорные пункты украинских военных в зоне СВО

Бронегруппа российских десантников на БМД-4М уничтожила опорные пункты украинских военных. Такие кадры опубликовало Минобороны.

Разведгруппа обнаружила цель с помощью беспилотника. Экипажи боевых машин сблизились с противником и открыли шквальный огонь прямой наводкой из 30-миллиметровой автоматической пушки. Атаковали также с закрытых огневых позиций из 100-миллиметровой пушки. После этого бронегруппа оперативно отошла в безопасный район.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.