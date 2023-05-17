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Политика

Артиллеристы РФ ударили по позициям ВСУ на купянском направлении

Артиллеристы РФ ударили по позициям ВСУ на купянском направлении

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Российские артиллеристы "Западной" группировки войск ударили по позициям противника на купянском направлении. Уничтожены замаскированные огневые точки и блиндажи в лесополосе у поселков Новомлынск и Кисловка Харьковской области. По ним отстрелялись боевые расчеты гаубиц "Гиацинт-Б".

Эта гаубица бьет на расстояние до 30 километров, а один снаряд весит около 50 килограммов. Целями "Гиацинтов", как правило, становятся опорные и наблюдательные пункты, транспортные развязки, а также легкая и тяжелая бронетехника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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