Артиллеристы РФ ударили по позициям ВСУ на купянском направлении

Российские артиллеристы "Западной" группировки войск ударили по позициям противника на купянском направлении. Уничтожены замаскированные огневые точки и блиндажи в лесополосе у поселков Новомлынск и Кисловка Харьковской области. По ним отстрелялись боевые расчеты гаубиц "Гиацинт-Б".

Эта гаубица бьет на расстояние до 30 километров, а один снаряд весит около 50 килограммов. Целями "Гиацинтов", как правило, становятся опорные и наблюдательные пункты, транспортные развязки, а также легкая и тяжелая бронетехника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.