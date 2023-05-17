07:15Политика
Спецназ РФ атаковал укрепрайон ВСУ на купянском направлении
Российский спецназ устроил огневой налет на купянском направлении. Бойцы 6-й армии Западного военного округа скрытно подошли к укрепрайону ВСУ и атаковали из минометов, гранатометов и пулеметов.
Как сообщили в Минобороны, всего за сутки на западных направлениях украинская армия потеряла более 100 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре военных автомобиля и самоходку "Акация".
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