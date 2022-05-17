Националисты разместили артиллерию на территории церкви в Павлограде – МО РФ

Украинские националисты разместили артиллерию на территории церкви в Павлограде, сообщили в Минобороны РФ.

В Словакии планируют платить за российский газ в евро, заявил министр экономики страны.

Первые товары по параллельному импорту могут ввезти в Россию через месяц, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

