Неонацисты удерживают женщин с детьми в подвале детсада в Харьковской области – МО

Женщин с детьми удерживают в подвале детского сада в Харьковской области неонацисты батальона "Азов". А боевики "Айдара" разместили артиллерию и реактивную систему залпового огня на территории церкви в Днепропетровской области. Тем временем, в Сумах, по данным Минобороны РФ, заминировали автомобильный мост.

Подробнее о ситуации на Украине и ходе российской спецоперации – в сюжете телеканала Москва 24.

