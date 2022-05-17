Украина пытается размыть достигнутые в ходе переговоров с РФ договоренности – МИД РФ

Украина пытается размыть уже достигнутые в ходе переговоров с РФ договоренности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Чаще всего московские работодатели ищут сотрудников в сферах торговли, сервиса, транспорта и логистики, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Renault будет способствовать поставкам своих комплектующих в РФ из дружественных стран. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.