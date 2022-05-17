РФ придется принять компенсирующие меры после вступления Финляндии и Швеции в НАТО – МИД

России придется принять компенсирующие меры после вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявил МИД РФ.

МЦД-3 и МЦД-4 планируют запустить в конце 2023 года, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Более 750 мероприятий пройдут в рамках "Библионочи" в Москве. Об этом рассказала замглавы столицы Наталья Сергунина.

