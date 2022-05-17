МО РФ заявило, что 265 боевиков из "Азовстали" сдались в плен за сутки

За прошедшие сутки на "Азовстали" сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Более 50 из них тяжело ранены. Их отправили в больницу.

Также российские ПВО сбили 23 украинских беспилотника и перехватили восемь снарядов РСЗО "Смерч". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

