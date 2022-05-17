Патрушев заявил, что спецоперация началась из-за возникшей угрозы для РФ

Спецоперация России началась, поскольку угроза вышла на новый уровень, грозивший существованию страны. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Также он сообщил, что спецоперация сорвала планы Запада установить в РФ подконтрольный себе режим.

