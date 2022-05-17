Военный эксперт рассказал, чем уникальны беспилотники "Орлан-10"

По сообщениям Минобороны РФ, российские военные впервые стали применять на Украине беспилотники "Орлан-10". Еще российские ракетчики и артиллеристы за сутки поразили около 240 целей ВСУ. Среди них – несколько складов с боеприпасами.

Военный эксперт Виктор Баранец рассказал, чем уникальны беспилотники "Орлан-10". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.