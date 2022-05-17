Немецкий генерал заявил, что ВС РФ нельзя недооценивать

Вооруженные силы России нельзя недооценивать. Они обладают превосходством как на земле, так и в воздухе. Об этом в немецких СМИ заявил бригадный генерал и экс-советник Ангелы Меркель Эрих Вад.

Какую авиацию использует Россия в спецоперации на Украине? И в чем ее преимущество? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.