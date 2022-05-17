СК РФ изучит документы, свидетельствующие о планах Киева напасть на ДНР и Россию

Следственный комитет изучит документы с планами украинских военных о нападении на ДНР и Россию. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

Об этих бумагах также заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.