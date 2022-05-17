В МО РФ сообщили о подрыве спецслужбами Украины аммиачной селитры под Мазановкой

В Минобороны России сообщили о взрыве с ядовитым облаком в районе села Мазановка ДНР. Ведомство заявляет, что его устроили украинские спецслужбы.

Они подорвали фугас под емкостью, где находилось около тонны аммиачной селитры. В результате образовалось ядовитое облако высотой около километра.

Ветер понес его в сторону Краматорска. В МО РФ отметили, что подобную провокацию спецслужбы Украины провели 11 мая в Харьковской области.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.