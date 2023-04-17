Число слушателей из Китая в академии Генштаба ВС РФ увеличат

Число китайских слушателей академии Генштаба ВС России будет увеличено, об этом сообщили в Минобороны РФ. Там также уточнили, что осенью этого года более 20 старших офицеров из поднебесной начнут обучение на высших академических курсах.

Ранее Владимир Путин и министр обороны КНР обсудили перспективы сотрудничества в оборонной сфере. О том, насколько велик китайский военный потенциал – в эфире телеканала Москва 24.