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17 апреля, 23:15

Политика

Число слушателей из Китая в академии Генштаба ВС РФ увеличат

Число слушателей из Китая в академии Генштаба ВС РФ увеличат

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Число китайских слушателей академии Генштаба ВС России будет увеличено, об этом сообщили в Минобороны РФ. Там также уточнили, что осенью этого года более 20 старших офицеров из поднебесной начнут обучение на высших академических курсах.

Ранее Владимир Путин и министр обороны КНР обсудили перспективы сотрудничества в оборонной сфере. О том, насколько велик китайский военный потенциал – в эфире телеканала Москва 24.

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