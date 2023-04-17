Российские ВС уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Запорожье

Российские вооруженные силы уничтожили в Запорожье склад боеприпасов, а также ангар с вооружением и военной техникой ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также стало известно, что на донецком направлении российская армия овладела за сутки двумя кварталами на северо-западе и в центральной части Артемовска. Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия оказывали поддержку в данном районе и сковывали действия украинских военных на флангах.

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