Военный эксперт оценил заявления киевских властей о масштабном наступлении ВСУ в зоне СВО

Киевская власть активно говорит о маштабном наступлении ВСУ в зоне спецоперации. Если верить слитым в Сеть американским секретным документам, оно запланировано на 30 апреля.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал, насколько реалистичны разговоры о контрнаступлении со стороны ВСУ. Он объяснил, хватит ли у ВСУ мощности для наступления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.