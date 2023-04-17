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15:45

Политика

Военный эксперт оценил заявления киевских властей о масштабном наступлении ВСУ в зоне СВО

Военный эксперт оценил заявления киевских властей о масштабном наступлении ВСУ в зоне СВО

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Киевская власть активно говорит о маштабном наступлении ВСУ в зоне спецоперации. Если верить слитым в Сеть американским секретным документам, оно запланировано на 30 апреля.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал, насколько реалистичны разговоры о контрнаступлении со стороны ВСУ. Он объяснил, хватит ли у ВСУ мощности для наступления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоАлина Гилева
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