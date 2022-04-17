Рогозин не исключил возобновления сотрудничества с Западом, но на условиях РФ

Хранилища боеприпасов уничтожены ракетами с воздуха в населенных пунктах Барвенково и Доброполье, сообщили в Минобороны РФ.

Застреливший спасателя в Одинцове пенсионер не имел документов на ружье.

Рогозин уверен в возобновлении сотрудничества с Западом, но уже на условиях РФ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

