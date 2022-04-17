Российские средства ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29 в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

Минск и Москва подпишут межправсоглашения о сотрудничестве в строительстве на Восточном.

У застрелившего спасателя пенсионера изъяли два самодельных стреляющих устройства.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

