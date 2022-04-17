ВС РФ с начала спецоперации уничтожили более 470 украинских дронов

Вооруженные силы РФ с начала спецоперации по защите ДНР и ЛНР уничтожили более 470 украинских дронов, сообщили в Минобороны России.

Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к YouTube-каналам филиалов ВГТРК.

А Следственный комитет РФ сообщил, что пенсионеру, убившему в Подмосковье спасателя, проведут психиатрическую экспертизу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

