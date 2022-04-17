ВС РФ поразили 4 пункта управления и 4 артиллерийские батареи ВСУ

Российские ракетные войска поразили 4 пункта управления и 4 артиллерийские батареи Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.

Следственный комитет РФ будет сотрудничать с Международным общественным трибуналом по Украине, заявили в ведомстве.

А глава МИД Турции заявил, что существующая система международной безопасности не способна решать конфликты и нуждается в реформах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

