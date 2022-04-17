Украинские войска обстреляли Ясиноватую из Града – представительство ДНР.

Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание, где обсудят ситуацию в металлургии.

Россия выдержит противостояние с Западом, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.