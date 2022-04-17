С начала спецоперации Украина привлекла более 6,8 тысячи иностранных наемников

Киев привлек более 6,8 тысячи иностранных наемников из 63 стран с начала спецоперации, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, большинство наемников прибыли на территорию Украины из Польши – 1 717 человек. А около 1,5 тысячи наемников приехали из США, Канады и Румынии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

