ВС России уничтожили на Украине завод по производству боеприпасов – МО РФ

Вооруженные силы РФ уничтожили завод по производству боеприпасов на территории Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области.

