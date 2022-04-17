Борису Джонсону запретили въезд в РФ

Борису Джонсону запретили въезд в нашу страну – российский МИД ввел персональные санкции в отношении некоторых чиновников из Великобритании.

Помимо британского премьера в этот список попали главы Минобороны, Минтранса, министерства финансов и других ведомств королевства. Уточняется, что такие санкции ввели в ответ на развязывание антироссийской информационно-политической кампании. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.