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17 марта, 11:30

Политика

Российские войска уничтожили почти 6 тысяч солдат ВСУ за неделю

Российские войска уничтожили почти 6 тысяч солдат ВСУ за неделю

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Российские военные в Луганской Народной Республике за неделю уничтожили почти 6 тысяч солдат Вооруженных сил Украины. Наибольший ущерб противнику нанесли подразделения группировки "Север". Также за этот период были ликвидированы 12 танков, 100 орудий полевой артиллерии, полевые склады с боеприпасами и боевые машины противника.

Ситуация на юго-востоке Украины продолжает обостряться. Военный эксперт Евгений Михайлов отметил, что российские войска резко усилили активность на херсонском, запорожском, гуляйпольском и ореховском направлениях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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