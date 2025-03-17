17 марта, 11:30Политика
Российские войска уничтожили почти 6 тысяч солдат ВСУ за неделю
Российские военные в Луганской Народной Республике за неделю уничтожили почти 6 тысяч солдат Вооруженных сил Украины. Наибольший ущерб противнику нанесли подразделения группировки "Север". Также за этот период были ликвидированы 12 танков, 100 орудий полевой артиллерии, полевые склады с боеприпасами и боевые машины противника.
Ситуация на юго-востоке Украины продолжает обостряться. Военный эксперт Евгений Михайлов отметил, что российские войска резко усилили активность на херсонском, запорожском, гуляйпольском и ореховском направлениях.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.