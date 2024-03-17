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17 марта, 23:30

Политика

Все три дня выборов президента России в Москве прошли без нарушений

Все три дня выборов президента России в Москве прошли без нарушений

Путин лидирует на выборах президента в большей части регионов РФ

Марафон "Ночь выборов" организовали на Цветном бульваре

Штаб Владимира Путина развернули в Гостином дворе

Более 55% бюллетеней обработали после закрытия избирательных участков в России

Третий розыгрыш призов для участников электронного голосования пройдет 18 марта

Путин по итогам обработки 50,12% протоколов набирает 87,34% голосов 17 марта – ЦИК

Более 47% бюллетеней обработаны после голосования на выборах президента РФ – ЦИК

Явка на ДЭГ на выборах президента РФ составила 94%

Свыше 5 млн избирателей проголосовали на выборах президента России в Москве

Все три дня выборов президента России в Москве прошли без существенных нарушений. За ходом голосования следили наблюдатели, в том числе иностранные. Они оценили высокий уровень проведения и удобный формат онлайн-голосования, а также акцентировали внимание на специально организованные пункты голосования для маломобильных граждан.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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