Все три дня выборов президента России в Москве прошли без нарушений

Все три дня выборов президента России в Москве прошли без существенных нарушений. За ходом голосования следили наблюдатели, в том числе иностранные. Они оценили высокий уровень проведения и удобный формат онлайн-голосования, а также акцентировали внимание на специально организованные пункты голосования для маломобильных граждан.



Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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