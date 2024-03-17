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17 марта, 23:15

Политика

Путин лидирует на выборах президента в большей части регионов РФ

Путин лидирует на выборах президента в большей части регионов РФ

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Владимир Путин лидирует на выборах президента в большей части регионов РФ. Так, в Белгородской области он получил 90,69% голосов после обработки 50,55% протоколов. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье, 17 марта, данные ЦИК РФ.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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