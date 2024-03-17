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17 марта, 23:15

Политика

Марафон "Ночь выборов" организовали на Цветном бульваре

Марафон "Ночь выборов" организовали на Цветном бульваре

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На Цветном бульваре организовали марафон "Ночь выборов". Там собрались политики, политологи, эксперты, журналисты, а также блогеры.

По словам организаторов, в марафоне принимает участие рекордное число иностранных наблюдателей и журналистов международных СМИ. Трансляция мероприятия доступна во всех странах мира.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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