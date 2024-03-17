17 марта, 23:00Политика
Путин по итогам обработки 50,12% протоколов набирает 87,34% голосов 17 марта – ЦИК
По данным ЦИК на 22:49 17 марта, Владимир Путин по итогам обработки 50,12% протоколов набирает 87,34% голосов. На втором месте – Николай Харитонов, за него проголосовали 4,11% голосов. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.
В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.