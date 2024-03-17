Путин по итогам обработки 50,12% протоколов набирает 87,34% голосов 17 марта – ЦИК

По данным ЦИК на 22:49 17 марта, Владимир Путин по итогам обработки 50,12% протоколов набирает 87,34% голосов. На втором месте – Николай Харитонов, за него проголосовали 4,11% голосов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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