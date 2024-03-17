17 марта, 22:30Политика
Свыше 5 млн избирателей проголосовали на выборах президента России в Москве
По данным Мосгоризбиркома на 22:21 17 марта, в Москве обработали более 70% бюллетеней. Всего в столице проголосовали более пяти миллионов человек, из них 3,5 миллиона отдали свой голос в онлайн-формате.
Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.
В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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