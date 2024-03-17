Свыше 5 млн избирателей проголосовали на выборах президента России в Москве

По данным Мосгоризбиркома на 22:21 17 марта, в Москве обработали более 70% бюллетеней. Всего в столице проголосовали более пяти миллионов человек, из них 3,5 миллиона отдали свой голос в онлайн-формате.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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