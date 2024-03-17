За три дня московская система ДЭГ отразила более 4,6 млн кибератак – ОШ

Все три дня выборов президента России в Москве прошли без серьезных нарушений. Как сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице, с 15 по 17 марта московская система ДЭГ отразила более 4,6 миллиона кибератак.

За ходом голосования следили наблюдатели, в том числе иностранные. Они оценили высокий уровень организации и удобный формат онлайн-голосования.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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