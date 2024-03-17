Более 40% бюллетеней обработаны после голосования на выборах президента РФ

В воскресенье, 17 марта, выборы президента России завершились по всей стране. По информации ЦИК РФ на 22:06 17 марта, в России обработаны 40,13% бюллетеней.

В Москве подсчет бюллетеней идет в течение двух часов. Согласно собранным данным по всей РФ, лидирует Владимир Путин – 87,38%, на втором месте – Николай Харитонов (КПРФ), на третьем – Владислав Даванков ("Новые люди"), на четвертом – Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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